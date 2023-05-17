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بودكاست "الميدان" | "فلسطين على القمة": تجوال تسلق وسياسة

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في الحلقة الخامسة والثمانين نستضيف الناشط خليل غرّة والمحامية آية حاج عودة للحديث عن التجوّال وتسلّق جبل كيليمانجارو تحت شعار لا للاعتقال الإداري، لا لسحب الهويات، ولا للترحيل القسري.

ينطلق 19 شاب وصبية من القدس والضفة الغربية وأراضي 48 لتسلق جبل كيليمانجارو الأكثر ارتفاعاً في أفريقيا، وتحدثنا مع خليل في الحلقة عن تجربة التسلّق والتجوّال من المنظور الروحانيّ والجهد النفسيّ والبدنيّ والرسالة السياسيّة من وراء هذه النشاطات، وسلّطنا الضوء مع آية على قضية صلاح الحموري، وسحب هويات المقدسيين، والترحيل القسري من ناحية قانونية.

وناقشنا بختام الحلقة تجربة شبّان وصبايا فلسطينيين في التسلّق الذي يحمل رسائل وطابع سياسي.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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