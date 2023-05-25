بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | من الانتفاضة إلى الهبة: كيف ولماذا اندلعت هبة الكرامة؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة السادسة والثمانين من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحث خالد عنتاوي للحديث عن هبة الكرامة أيار/ مايو 2021 والتحولات التي طرأت على الفلسطينيين في الداخل.

نناقش مع خالد التغيّرات والتحوّلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي مرّ بها الفلسطينيون في الداخل منذ الانتفاضة الثانية 2000 وصولًا هبة الكرامة عام 2021، وتصدُر المدن التاريخية مثل، عكا، واللد، والرملة ويافا مشهد الهبّة. وتحدثنا عن سياسية الاحتواء التي اعتمدتها إسرائيل بعد الانتفاضة الثانية، ومدى مساهمتها في خلق طبقة وسطى فلسطينية، وعن الفجوات والضرر، والذي خلفته هذه السياسات. وتساءلنا هل ستجد الأجيال الفلسطينية القادمة نفسها بمواجهات مع المؤسسة الإسرائيلية، وما طبيعتها؟


إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

من الانتفاضة إلى الهبة: كيف ولماذا اندلعت هبة الكرامة؟

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

الانتخابات التركية، العنف والجريمة، ومنتدى فلسطين للنشاط الرقمي

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

"فلسطين على القمة": تجوال وتسلق وسياسة

بودكاست هُنا غزة
بودكاست هُنا غزة

صحافة تحت القصف: عن العمل الصحافي في غزة

مواد ننصح بها

ريال مدريد يتجاوز رايو فاييكانو ويرتقي لوصافة
بودكاست

ريال مدريد يتجاوز رايو فاييكانو ويرتقي لوصافة "لا ليغا" مؤقتا

25/05/2023
حادث طرق في بلعا شرق طولكرم: 5 قتلى من عائلة واحدة
بودكاست

حادث طرق في بلعا شرق طولكرم: 5 قتلى من عائلة واحدة

24/05/2023
نتنياهو:
بودكاست

نتنياهو: "الإصلاح القضائي سيعود"؛ غانتس: "سنزلزل الدولة"

24/05/2023
ألمانيا والنكبة وصنع معاداة السامية
بودكاست

ألمانيا والنكبة وصنع معاداة السامية

23/05/2023