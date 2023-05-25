بودكاست "الميدان" | من الانتفاضة إلى الهبة: كيف ولماذا اندلعت هبة الكرامة؟

في الحلقة السادسة والثمانين من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحث خالد عنتاوي للحديث عن هبة الكرامة أيار/ مايو 2021 والتحولات التي طرأت على الفلسطينيين في الداخل.

نناقش مع خالد التغيّرات والتحوّلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي مرّ بها الفلسطينيون في الداخل منذ الانتفاضة الثانية 2000 وصولًا هبة الكرامة عام 2021، وتصدُر المدن التاريخية مثل، عكا، واللد، والرملة ويافا مشهد الهبّة. وتحدثنا عن سياسية الاحتواء التي اعتمدتها إسرائيل بعد الانتفاضة الثانية، ومدى مساهمتها في خلق طبقة وسطى فلسطينية، وعن الفجوات والضرر، والذي خلفته هذه السياسات. وتساءلنا هل ستجد الأجيال الفلسطينية القادمة نفسها بمواجهات مع المؤسسة الإسرائيلية، وما طبيعتها؟



إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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