بودكاست "الميدان" | العنف والجريمة تحت المجهر

في الحلقات الخمسة القادمة يقدّم بودكاست "الميدان" بالتعاون مع جمعية الشباب العرب- بلدنا سلسلة حوارات، حول البحث الذي أصدرته الجمعية بعنوان "الجريمة المنظمة والعنف لدى الشباب في الداخل الفلسطيني"، ونهدف من خلالها التوسع حول هذه الظاهرة من وجهات نظر مختلفة في جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.



في الحلقة الواحدة بعد المئة استضفنا المشرف على البحث د. مروان درويش الباحث والمحاضر في جامعة كوفينتري (بريطانيا). تحدثنا عن التجديد الذي يطرحه البحث لهذه الظاهرة كجزء من التغيرات السياسية والاجتماعية التي يمرّ بها المجتمع، وتحديدًا فئة معينة من الشباب، وعرضنا بعض المقترحات والتوصيات للحدّ من ظاهرة الجريمة.

إعداد وتقديم: جمعية الشباب العرب- بلدنا وعبد أبو شحادة

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