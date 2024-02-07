بودكاست | الميدان

بودكاست الميدان | الفقدان الفلسطيني من الانتفاضة الأولى إلى الإبادة الجماعية في غزة

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في الحلقة 121 من بودكاست "الميدان"، استضفنا د. مرام مصاروة للحديث عن الفقدان الفلسطيني منذ الانتفاضة الأولى وحتى الإبادة الجماعية اليوم في غزة.

في الجزء الأول من الحلقة، قدمت مصاروة مقدمة موجزة حول مفهوم الفقدان وما الذي يجعل الفقدان السياسي الناتج عن الحرب فريدًا، خصوصا في الحركات الوطنية وفكرة التضحية بالنفس من أجل الوطن.

من هناك، واصلنا مناقشتنا حول كيفية قيام المجتمعات ببناء مراسم اجتماعية من أجل التعامل مع الفقدان السياسي مع التركيز على التغيرات الثقافية الفلسطينية منذ الانتفاضة الأولى.

ومع هذه الخلفية، تناولنا هذا الموضوع من خلال الإبادة الجماعية في غزة، بدءًا بالتمييز الفريد في حزن الطفل نظرًا أنه منذ بداية الإبادة، كان 70% من الشهداء من النساء والأطفال.

وأخيرًا، تطرقنا إلى كيفية أن حجم الإبادة الجماعية والفيديوهات التي خرجت من غزة ستكون لها تأثير غير مسبوق على الرواية الفلسطينية.

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