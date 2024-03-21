بودكاست "الميدان" | الزجل في فترة الحكم العسكري

في الحلقة 128 من بودكاست "الميدان" نستضيف الأستاذ في العلوم السياسية د. مروان درويش للحديث عن مقاله المنشور في مجلة الدراسات الفلسطينية بعنوان الزّجالة الفلسطينيون: الاحتفال في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي، 1948 - 1966.

ناقشنا تاريخ الحكم العسكري وآليات السيطرة والتعامل مع الفلسطينيين في الداخل، والتي طبقها الاحتلال الإسرائيلي لاحقًا للسيطرة على الفلسطينين في المناطق المحتلة عام 1967.

وتطرقنا لتاريخ الزجل الفلسطيني في فترة الحكم العسكري، وتحوّل الأعراس لمناسبة للتعبير السياسي واجتماع أهل القرية، مع التركيز على دور الزجّالين في تسيس الناس، وتبعات ذلك عليهم.

ختمنا الحديث بالتساؤل عن الظروف السياسية الراهنة التي يعيشها فلسطينيو بالداخل، وما مدى تطبيق آليات وسياسات الحكم العسكري عليهم اليوم، ولكن بأساليب مختلفة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com