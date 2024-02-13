بودكاست "عدالة" | سياسات إطلاق النار المفتوحة للشرطة: بين مشاعر الانتقام والمساءلة

في الحلقة الرابعة عشر من بودكاست عدالة، استضفنا المحاميّة ناريمان شحادة زعبي، محامية في وحدة الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة، للحديث بتعمّق عن سياسات، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، العنصرية والتي تعطي صلاحيات واسعة لعناصر الشرطة لإطلاق النار الحيّ على المتظاهرين الفلسطينيين ومدى قانونيتها في ظل حالة الطوارئ، عن عدم تقديم أي من عناصر الأمن الاسرائيليين المتورطين بقتل فلسطينيين، كالشهيد إياد الحلّاق، والشهيد موسى حسونة والشهيد محمد كيوان، للمحاسبة وكيف تطوّرت هذه السياسة حتى طالت اليهود الإسرائيليين أيضًا؟