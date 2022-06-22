نستضيف في بودكاست "عــــ٤٨ــــرب" الصحافي النابلسي سامر خويرة المختصّ في الشأن السياسي والاجتماعي الفلسطيني في حوار حول الحركات الطُلّابية في جامعات الضفة الغربية، وتأثيرها على الشارع الفلسطيني، وذلك على هامش أحداث جامعة النجاح الوطنية في نابلس التي هزت الرأي العام الفلسطيني.

نناقش مع سامر الأسباب التي أدت إلى تأجيج الخلاف بين الكتل الطلابية وإدارة وأمن جامعة النجاح، كما نسلّط الضوء على الأزمات التي تعاني منها الحركات الطلابية في الضفة عامةً، والأبعاد السياسية للخلافات بين الكتل الطلّابية التي تتجاوز حدود الجامعات.

ونتناول أبرز المعيقات التي تحول دون تطوّر حيّز ديمقراطي في الجامعات الفلسطينيّة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنشئة قيادات شبابية، ويعزّز الحيّز العام الثقافيّ والسياسيّ في الضفة الغربيّة.

تطرّقنا في ختام الحلقة إلى أهم الخطوات والإجراءات التي يجب الأخذ بها من أجل تعزيز الحيّز العام الديمقراطي في الجامعات الفلسطينية، والحفاظ على استقلالية الجامعات من التدخّلات السياسية.

إعداد وتقديم: أمل عرابي

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