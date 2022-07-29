في الحلقة الخامسة من بودكاست "الأسبوع في عــــــ٤٨ــــرب"، استضفنا الكاتب والأسير المُحرر، أمير مخّول، للحديث عن انتخابات الكنيست الإسرائيلية المُقبلة، والمرجعيّة السياسية للأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني.

واستضفنا أيضا، الناشطة النسويّة، آية الزيناتي، من مدينة اللد، للحديث عن ملف جرائم قتل النساء وعن البحث عن صناعة الأمان الشخصي في ظل تواطؤ المؤسسات الرسمية مع الجريمة بشكل عام، ومع تعنيف وقتل النساء خاصة.

واستضفنا كذلك، الأستاذ سامي العلي، مدير "حسكة" للرياضة البحرية وعضو فريق الإنقاذ البحري العربي، للحديث عن ملف الغرق، وما الخصائص الجيولوجية والطبوغرافية في البحر والبحيرة؟

واستضفنا محرر الشؤون الرياضية في موقع "عرب ٤٨"، الصحافي ربيع سواعد، للحديث عن الفرق العربيّة الصاعدة إلى الدرجات العليا في الدوري الإسرائيلي.