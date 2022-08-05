في الحلقة السادسة من بودكاست "الأسبوع في عــــــ٤٨ــــرب"، استضفنا البروفيسور يعقوب حنا الباحث في معهد وايزمان للعلوم، للحديث عن معنى تطويره لكائنات تصبح حيّة خارج مواطنها الأصلية.

واستضفنا، رئيس تحرير موقع "عرب ٤٨"، رامي منصور، للحديث معه عن مقاله الأخير الذي كتبه تحت عنوان "الانتخابات القريبة... الوحدة في مواجهة الصّهيَنة".

واستضفنا، الكاتب والمحلل السياسي، أنطوان شلحت، للحديث عن بروتوكولات مجزرة كفر قاسم المكشوف عنها مؤخرا والتي بيّنت النوايا في تنفيذ خطة الترانسفير "خُلد" لتهجير سكان المثلث.

إعداد وتقديم: طارق طه وعبد أبو شحادة

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