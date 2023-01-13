في الحلقة الثامنة والعشرين من بودكاست "الأسبوع في عرب 48" استضفنا، المحامية والناشطة الحقوقية، عبير بكر، للحديث معها عن خطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي يحاول من خلالها وبدفع من الحكومة الإسرائيلية تقديم مذكرة قانون يهدف لإلغاء الرقابة القضائية من جانب المحكمة العليا على قرارات الحكومة ومنع المحكمة من استخدام "ذريعة عدم المعقولية" بقراراتها.

كيف تعمل المحكمة الإسرائيلية العليا؟ ومن هم الإسرائيليون المنزعجون من الخطة المقترحة؟ ولماذا؟ وكيف ستصطدم هذه الخطة - في ما لو تم تمريرها - بالفلسطينيين؟ على هذه الأسئلة نحاول البحث عن إجابات مع عبير بكر.

الصيغة الصوتية من حلقة البودكاست:

تقديم: طارق طه وآية زيناتي