بودكاست "أهلا رمضان" | الاستهلاك والتجارة في رمضان مع محمد فخر

في الحلقة الثانية من بودكاست "أهلًا رمضان" استضفنا المستشار التنظيمي والإداري محمد فخر للحديث عن التجارة والاستهلاك في شهر رمضان، ووضع المصالح العربيّة ما بعد كورونا والأحداث السياسية الأخيرة في البلاد، وفي ظل التضخم الاقتصادي.

ناقشنا انتعاش المصالح التجارية خلال شهر رمضان وعن المحلات التجارية الموسمية التي تظهر فقط في رمضان، وكذلك عن الإعلانات وتأثيرها علينا وعلى عاداتنا الاستهلاكية، وقارنا بين المحلات العربية في الداخل الفلسطيني وتلك التي في الضفة الغربية المحتلّة.

أنهينا الحلقة بنصائح للمصالح التجارية خلال شهر رمضان ونصائح عامة أخرى.



الحلقة إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة