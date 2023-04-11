بودكاست "أهلًا رمضان" | لماذا تجذبنا الدراما الرمضانية؟

في الحلقة الرابعة من بودكاست "أهلا رمضان" نستضيف مدير مسرح السرايا في يافا محمود أبو عريشة للحديث عن عاداتنا والإنتاج الثقافي في رمضان.

تحدّثنا عن أجواء رمضان والعادات والتقاليد الثقافية التي يتيّمز بها الشهر مثل، الزيارات العائلية، ومواعيد المسحراتي والتغييرات التي حدثت عليها، وتناولنا كذلك الاستهلاك الثقافي في شهر رمضان وخصوصًا إنتاج المسلسلات، وما الذي يميّزها ولماذا تنتشر المسلسلات خلال هذا الشهر بالذات، وتأثرها بالتغييرات الحاصلة في الوطن العربي، وتطرقنا للإنتاج المسرحي وما يقدّمه.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة