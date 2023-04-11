بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "أهلًا رمضان" | لماذا تجذبنا الدراما الرمضانية؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة الرابعة من بودكاست "أهلا رمضان" نستضيف مدير مسرح السرايا في يافا محمود أبو عريشة للحديث عن عاداتنا والإنتاج الثقافي في رمضان.

تحدّثنا عن أجواء رمضان والعادات والتقاليد الثقافية التي يتيّمز بها الشهر مثل، الزيارات العائلية، ومواعيد المسحراتي والتغييرات التي حدثت عليها، وتناولنا كذلك الاستهلاك الثقافي في شهر رمضان وخصوصًا إنتاج المسلسلات، وما الذي يميّزها ولماذا تنتشر المسلسلات خلال هذا الشهر بالذات، وتأثرها بالتغييرات الحاصلة في الوطن العربي، وتطرقنا للإنتاج المسرحي وما يقدّمه.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

لماذا تجذبنا الدراما الرمضانية؟ مع محمود أبو عريشة

بودكاست هُنا غزة
بودكاست هُنا غزة

كهرباء غزة مع محمد ثابت

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

كيف يؤثر الصيام على الأطفال؟ مع د. رشا عوّاد خوري

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

كيف أشعل الاحتلال المنطقة؟

مواد ننصح بها

سائح ألماني أم متطرف يميني تعمّد الاستفزاز في نابلس؟
بودكاست

سائح ألماني أم متطرف يميني تعمّد الاستفزاز في نابلس؟

10/04/2023
غوارديولا: مواجهة بايرن ميونخ كانت "مدمّرة عاطفيا"
بودكاست

غوارديولا: مواجهة بايرن ميونخ كانت "مدمّرة عاطفيا"

12/04/2023
إضاءة على الحريديم والصهيونية الدينية
بودكاست

إضاءة على الحريديم والصهيونية الدينية

12/04/2023
الاحتلال يحتجز جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع
بودكاست

الاحتلال يحتجز جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع

12/04/2023