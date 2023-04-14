بودكاست "عرب 48" | أصوات من القدس

في الحلقة الواحدة والأربعين من بودكاست الأسبوع في "عرب 48"، استضفنا الكاتب والباحث، أنطوان شلحت، للحديث معه عن الفروق بين التيارات اليهودية المتدينة من الحرديين إلى الصهيونية الدينية.

واستضفنا الصحافي والكاتب، سليمان أبو ارشيد، للحديث معه عن آخر التطورات حول سياسات الاحتلال بما يخص المسجد الأقصى وفقا للتصعيد الأخير، وعن أهداف التقاسم الزماني والمكاني بين المسلمين والمستوطنين في محاولة فرض أمر واقع جديد من قبل الاحتلال.

بمقدّمة الحلقة حاولنا أن نرصد أصواتا من مدينة القدس المحتلة ومن أزقة البلدة القديمة، من الوافدين والمرابطين في المسجد الأقصى.

تقديم: طارق طه وآية زيناتي.