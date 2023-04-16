بودكاست "أهلًا رمضان" | المطبخ يحكي تاريخنا

في الحلقة الخامسة والأخيرة من بودكاست"أهلًا رمضان" استضفنا الكاتب والباحث علي حبيب الله، للحديث عن المطبخ الفلسطيني، وتاريخه وطقوسه في رمضان.



تحدّثنا عن المطبخ الفلسطيني ومميزاته خلال الشهر والطقوس المطبخية الخاصّة به، وتناولنا أكلة الكبة النية، وتناولنا تاريخ الكبة في منطقة الجليل وبلاد الشام عمومًا، وعن تقديمها في الأفراح والأتراح. ناقشنا الجوانب السياسية والاجتماعية للمطبخ وعن الحمولة التاريخية للطعام، وختمنا الحديث عن الحلويات التي تميّز رمضان مثل، القطايف، والعوامة.



إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة