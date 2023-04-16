بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "أهلًا رمضان" | المطبخ يحكي تاريخنا

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة الخامسة والأخيرة من بودكاست"أهلًا رمضان" استضفنا الكاتب والباحث علي حبيب الله، للحديث عن المطبخ الفلسطيني، وتاريخه وطقوسه في رمضان.

تحدّثنا عن المطبخ الفلسطيني ومميزاته خلال الشهر والطقوس المطبخية الخاصّة به، وتناولنا أكلة الكبة النية، وتناولنا تاريخ الكبة في منطقة الجليل وبلاد الشام عمومًا، وعن تقديمها في الأفراح والأتراح. ناقشنا الجوانب السياسية والاجتماعية للمطبخ وعن الحمولة التاريخية للطعام، وختمنا الحديث عن الحلويات التي تميّز رمضان مثل، القطايف، والعوامة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

المطبخ يحكي تاريخنا مع علي حبيب الله

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

أصوات من القدس

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

هل يستفيد الفلسطينيون من الأزمة الإسرائيلية؟

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

لماذا تجذبنا الدراما الرمضانية؟ مع محمود أبو عريشة

مواد ننصح بها

سائح ألماني أم متطرف يميني تعمّد الاستفزاز في نابلس؟
بودكاست

سائح ألماني أم متطرف يميني تعمّد الاستفزاز في نابلس؟

10/04/2023
اشتباكات السودان بين الجيش والدعم السريع: 56 قتيلا و595 جريحا
بودكاست

اشتباكات السودان بين الجيش والدعم السريع: 56 قتيلا و595 جريحا

16/04/2023
خفض التدريج الائتماني الإسرائيلي: "تعقيب نتنياهو وسموتريتش معزول عن الواقع"
بودكاست

خفض التدريج الائتماني الإسرائيلي: "تعقيب نتنياهو وسموتريتش معزول عن الواقع"

16/04/2023
روديغر مدافع ريال مدريد يتعرض لإساءات عنصرية بعد مباراة قادش
بودكاست

روديغر مدافع ريال مدريد يتعرض لإساءات عنصرية بعد مباراة قادش

16/04/2023