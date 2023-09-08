بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "الأسبوع" | الاحتلال يضيق على الأسرى ويتواطأ مع الجريمة

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في الحلقة التاسعة والخمسين من بودكاست "الأسبوع" في عرب 48، استضفنا المحامي والحقوقي، خالد محاجنة، للحديث معه عن حالة الأسرى الفلسطينيين في ظل موجة تضييق وتحريض على الأسرى وعن الإضراب عن الطعام الذي سيُخاض من الحركة الأسيرة، وعن مدى قوة الأسرى، ونتحدث عن أسرى نفق الحرية الستة الذين هربوا من سجن "الجلبوع" في 6 أيلول 2021 وعن أسرى هبة الكرامة.

وفي المحور الثاني، استضفنا المحاضرة الكبيرة في الجامعة العبرية، د أريج صبّاغ خوري، وهي باحثة في العلوم الاجتماعية، للحديث معها عن العنف والجريمة، من المسؤول؟ كيف توظّف إسرائيل ذلك؟ ماذا جرى بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000؟

إعداد وتقديم: طارق طه وآية زيناتي
تصميم ونشر: أحمد سليط وديمة كبها
إخراج وإنتاج: إيفون سابا وعبد أبو شحادة

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