بودكاست الأسبوع | العمال الفلسطينيون والعقاب الجماعي: من يُهدد اقتصاد من؟

في الحلقة الثامنة والثمانين من بودكاست الأسبوع في "عرب 48"، استضفنا، الباحث والكاتب في التاريخ الفلسطيني، علي حبيب الله، للحديث معه، عن المزاج العام الفلسطيني في الضفة الغربية في ظل حصار وعقاب جماعي تفرضهما سلطات الاحتلال على الضفة منذ 7 أكتوبر.

كيف ربطت السلطة الفلسطينية اقتصادها باقتصاد الاحتلال؟ من يتكبد الخسائر: العمال الفلسطينيون أم الاحتلال؟ ماذا أنتجت سياسات السلطة الفلسطينية وصولا للحالة التي استُبيحت فيها الضفة لتثبيت أمر واقع من اقتحامات الاحتلال المتكررة والمتواصلة، وحرمان العمال من العمل، وتجميد أموال المقاصة (مستحقات ضرائب السلطة الفلسطينية) وإضعاف دور السلطة الفلسطينية؟

إعداد وتقديم: طارق طه