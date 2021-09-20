في الحلقة الثانية عشر من بودكاست "حَراك يا شباب"، نتناول عمل جمعيّة الثقافة العربيّة مع طلّاب الجامعات من خلال برنامج المنح الدراسيّة على اسم روضة بشارة عطا الله وبدعم من مؤسسة الجليل في لندن، لتسليط الضوء على تجربة فريدة في العمل السياسي والاجتماعي والثقافي مع شريحة الطلاب تقوم بها مؤسسة عربيّة في البلاد

تُقدّم جمعيّة الثقافة العربيّة سنويًا عشرات المنح الطلابيّة للدراسة في جامعات البلاد، يشمل برنامجًا تثقيفيًا خاصًا للطلاب الحاصلين على المنحة على مدار ثلاث سنوات بالإضافة لبرنامج عمل تطوعي.

يُفرز هذا البرنامج قيادات طلابيّة وقيادات مجتمعيّة مستقبليّة، ويدمج الطلاب في قضايا شعبنا.

استضفنا في هذه الحلقة، منسّق البرنامج عن جمعيّة الثقافة العربيّة، مصطفى ريناوي، والطالبة المتخّرجة من البرنامج، أسيل حبيب الله، والطالبة في البرنامج بدور العقبي.

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إعداد وتقديم: ربيع عيد

للتواصل: rabeea.eid@arabs48.com