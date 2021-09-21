في الحلقة العاشرة والأخيرة من بودكاست دستور للموسم الأول، ألخص العشر حلقات السابقة من خلال الوقوف عند أهم المداخلات والاستنتاجات التي طرحها ضيوف البودكاست خلال الحلقات.

في كل حلقة من البرنامج حاولنا أن نطرح للنقاش قضية قانونية ودستورية تحكم الواقع الفلسطيني، وتؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، ضمن محاولة لتبسيط الخطاب القانوني المعقد وإتاحة المعرفة لشرائح أوسع من المستمعين، خصوصا أن هذه القضايا قلما يتم التداول بها في الإعلام بشكل معمق.

تطرقنا إلى الجوانب الاجتماعية والسياسية للقضايا المطروحة، من خلال تسليط الضوء على العلاقات بين القانون وعلم الاجتماع والعلوم السياسة والاقتصاد.

أود أن أشكر جميع المحاميين والحقوقيين الذين شاركونا من خبرتهم وتجربتهم الشخصية والمهنية، وجميع المستمعين الذين رافقونا وأرسلوا لنا ملاحظات وتعليقات، انتظرونا في الموسم القادم ولا تنسوا متابعتنا على تطبيقات البودكاست.

إعداد وتقديم: أمل عرابي

للتواصل:oraby.amal@gmail.com