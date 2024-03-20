بودكاست "مطبخ تحت الحصار" | الفسيخ: إرث مطبخ الساحل الفلسطيني المحفوظ بغزة

في الحلقة الثانية من بودكاست "مطبخ تحت الحصار" مع الباحث علي حبيب الله، تحدّثنا عن طعام الفسيخ في سياق الحصار على غزة. بدءًا من العصور المصر القديمة، حتى تحوله من وجبة لتحدي الكهنة المصريين إلى وجبة شعبية وجدت طريقها إلى الشواطئ الفلسطينية.

وتطرقنا إلى كيفية صنع الفسيخ، وأي نوع من الأسماك مطلوب، وعملية التمليح التي تساعد أيضًا في الحفاظ على السمك لفترة طويلة من الزمن. بالإضافة إلى ذلك، تطرقنا إلى العلاقة الاجتماعية مع رمضان والأعياد.

وناقشنا تفرد غزة بطعام الفسيخ بسبب النكبة الفلسطينية التي أدت لتدمير معظم المدن والقرى الفلسطينية على طول الخط الساحلي، فصار وجبة مرتبطة بغزة خاصة بعد الحصار، والذي استلزم من الفلسطينيين استغلال الموارد المحدودة للحصول على الطعام.



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