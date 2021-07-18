في الحلقة السادسة من برنامج "صلب الموضوع" مع طارق طه، استضفنا فيها الناشط السياسي والباحث أمير مرشي.

بودكاست عـ٤٨ـرب

تحدثنا في هذا الحوار عن الصراع على حيّز المكان ولِمَن السيادة عليه بالنظر إلى باب العامود بصفته مدخلا مركزيا للبلدة القديمة في القدس.. من يجهتد لفرض السيادة؟ الاحتلال الإسرائيلي بنى مُدرج باب العامود في محاولة منه لضبط المكان وإخضاعه ومراقبته بنقاط الاستطلاع العسكرية.

تعمق الحوار في محاولة لفهم حالة الردع التي تهدف إلى تجريم المكان وانتزاع منه مظاهر الحياة.

إعداد وتقديم: طارق طه

للتواصل: Tbay.taha.48@gmail.com