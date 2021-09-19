في الحلقة السادسة عشر من بودكاست "صلب الموضوع" استضفت الباحثة دعاء زيد عن جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية.

أجرت جمعية الجليل من خلال مركز البحوث الاجتماعية التطبيقية "ركاز"، مسحا للشباب الفلسطينيين في الداخل وعرضته في مؤتمر عقدته بمدينة الناصرة في أيلول 2021.

ويُستدلُ من النتائج أن 61% من دخل الأسر العربية الشابة دون المعدل، وأن نسبة الشباب في المجتمع العربي 28%، إذ يبلغ عددهم 440 ألف شاب وصبية من جيل 18-35 عاما.

وفي ما يتعلق بالتعليم الأكاديمي فإن 17% منهم التحقوا بالتعليم الأكاديمي وتخرجوا، و20% ما زالوا ملتحقين بالتعليم الأكاديمي، و62 % غير ملتحقين بالتعليم الأكاديمي، فيما بلغت نسبة الحاصلين على لقب أول فما فوق، بين الذكور 13%، وبين الإناث 21.5%.

وأظهرت نتائج المسح الكثير من المعطيات المُبشّرة والمقلقة من جهة أخرى، عليه أجرينا هذا الحوار مع زيد للاستماع أكثر عن البحث وأبرز معطياته.

إعداد وتقديم: طارق طه

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