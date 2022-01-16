في الحلقة الثلاثين من بودكاست "صلب الموضوع"، نستضيف المحامي والناشط الحقوقي خليل العمور، من قرية السِرة مسلوبة الاعتراف، للحديث حول الهجمة السلطوية على النقب، والاحتجاجات ضدّ التجريف والتحريش.

وناقشنا كذلك وضع القرى التي تم الاعتراف بها قبل نحو 20 عامًا، هل تغيّرت أوضاعها بعد الاعتراف، وهل حقًّا حظيت بالخدمات الأساسية والبنى التحتية لتسهيل العيش فيها؟

تحدّثنا كذلك عن المواجهات الأخيرة ضد المشاريع الاستيطانية التي تستهدف النقب، وكيف يقف الأهالي في مواجهة هدم البيوت ميدانيًا وقانونيًا.

إعداد وتقديم: وائل عوّاد