في الحلقة الثانية من بودكاست "على ما يرام"، نستضيف القانوني والباحث الأكاديمي رائف زريق للحديث حول نهج منصور عباس. وكذلك نستضيف الناشطة النسوية والباحثة منال شلبي لنتحدّث حول العنف والمرأة العربية.

طرحنا في هذه الحلقة تساؤلات حول نهج منصور عباس المتأرجح بين البرغماتية والوصولية؛ هل يطوّر هوية المسلم الإسرائيلي، وبماذا تمتاز هذه الهوية الجديدة؟وناقشنا حادثة عروس الإسماعيلية بين أكل اللكمات والحمام المحشي؛ لماذا يعتقد العريس الصعيدي أنه "من الطبيعي" أن يضرب عروسه. وفرج سليمان ومجد كيال يتساءلان لماذا أصبحت وجبة المجدرة جورمية!؟

وتطرقنا للمشترك بين سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وهند بنت عتبة؛ ولافتات وشوارع تحمل أسماء نساء فلسطين، من كنتم تقترحون من أسماء النساء لتسمية شوارع بلداتنا العربية؟ وكان لنا وقفة في وداع سامي كلارك أيقونة البوب العربي من ثمانينات القرن الماضي.





إعداد وتقديم: مرام مصاروة وعلاء حليحل

للتواصل: marammas70@gmail.com - hlehel@gmail.com