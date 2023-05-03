بودكاست "مدى الكرمل" | الإصلاح القضائي ومآلات الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي

ينطلق اليوم الأربعاء، بودكاست "مدى الكرمل" الصادر عن المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة مدى الكرمل، والذي يُبث على منصة "بودكاست عـ٤٨ـرب"، ويُمكن الاستماع إلى حلقات الـبودكاست عبر "بودكاست عـ٤٨ـرب"، ومنصات البثّ التدفقي الصوتي (آبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، بود بين، وأنغامي)، وستبثّ حلقاته في يوم الأربعاء الأول من كل شهر.

الكرمل لغة هو الحديقة الربّانية على الأرض. وهو، جغرافيا، سلسلة الجبال التي تقع في الجنوب من حيفا شمال فلسطين. أما بودكاست مدى الكرمل هو رحلة في حدائق المعرفة، وهو منصة أكاديمية تُعنى بالشأن الفلسطيني، وتعالج أسئلة تتعلق بالراهن الفلسطيني، وبالتاريخ الفلسطيني وبالديناميكيات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في ظلّ الواقع الاستعماري الاستيطاني الراهن في فلسطين التاريخية.

وتسعى منصة مدى الكرمل إلى نشر الإنتاج المعرفيّ الفلسطينيّ الأصلانيّ، والمقاوِم للرواية وللمعرفة المنتَجة في المؤسسات، والمراكز الأكاديمية الإسرائيلية الرسمية حول فلسطين والفلسطينيين للجمهور العريض.

ويقدّم حلقات بودكاست "مدى الكرمل" المحامي والأكاديمي طارق خطيب، وتجمع حلقاته ما بين حوارات يستضيف خلالها المحاور مثقفين وأكاديميين من حقول معرفية مختلفة يقاربون القضايا الفلسطينية الراهنة، التاريخية، العالقة والمتشرَفَة، وأحيانا عرض ومناقشة الأوراق البحثية الصادرة عن مركز مدى الكرمل، ونتيح محاضرات، سمينارات أو مداخلات في مؤتمرات مدى الكرمل المختلفة بوسائط صوتية ومرئية مختلفة.

في الحلقة الأولى من بوكاست المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة "مدى الكرمل" نستضيف مدير عام المركز الدكتور مهند مصطفى المتخصّص في السياسة الفلسطينيّة والسياسة الإسرائيليّة، والديمقراطيّة والإسلام السياسيّ في العالم العربيّ، للحديث عن الأوضاع الإسرائيلية ومآلات الاستقطاب السياسي في إسرائيل في أعقاب خطة "إصلاح القضاء".

ونناقش في حلقتنا التغيّرات في بنية المجتمع الإسرائيلي، وعلاقة ذلك بالخطّة المطروحة وتباين مواقف القطاعات الإسرائيلية منها، وكذلك فكرة استغلال الأزمة الإسرائيلية فلسطينيًا ومواقف الفواعل السياسيّة والمجتمع الفلسطيني في الداخل.ونتطرق للاهتمام العالمي والعربي بما يحدث في البلاد.

وتأتي هذه الحلقة بعد إصدار مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة ورقتي تقدير موقف، شملت – إلى جانب التحليل الأكاديمي- استطلاعا للرأي أجراه المركز في أوساط المجتمع الفلسطيني في الداخل حول خطة الإصلاح القضائي وموقف الفلسطينيّين منها.



تقديم: طارق خطيب