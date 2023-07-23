بودكاست | مدى الكرمل

بودكاست "مدى الكرمل" | من "الحق في تقرير المصير" إلى مشروع التحرّر الفلسطيني

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في الحلقة الثانية من بودكاست المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة "مدى الكرمل" نستضيف د. ليلى فرسخ الباحثة الفلسطينية في مجال الاقتصاد السياسي والأستاذة المشاركة في قسم العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس في بوسطن، للحديث عن كتابها " الدولة في فلسطين من منظور جديد: تقرير المصير وإنهاء الاستعمار بلا تقسيم".

يشمل الكتاب مجموعة من المساهمات التي تقف عند معنى الدولة الفلسطينية والسيادة في إطار قرار التقسيم بعد فشل إنهاء الحالة الاستعمارية في فلسطين، ويطرح الأسئلة حول ماهية وشكل الإطار السياسي الذي يضمن التحرّر الفلسطيني، ودور الفلسطينيين في خلق هذا الإطار.

ويناقش المساهمون في الكتاب التحديات متعددة المستويات التي على الفلسطينيين مواجهتها في ظل "الدولة الواحدة"، والبديل السياسي المطروح في الكتاب لإنهاء الاستعمار في فلسطين.

تقديم: طارق خطيب

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