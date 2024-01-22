بودكاست "مدى الكرمل": الحرب والمشهد السياسي في الداخل الفلسطيني

في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة، نستضيف مديرة المركز والباحثة في الدراسات النسويّة، د. عرين هواري، في لقاء هو التاسع ضمن مجموعة اللقاءات التي نخصصها للحرب الإسرائيلية على غزة.

نناقش في هذا اللقاء المشهد السياسي في الداخل الفلسطيني في أعقاب الحرب الإسرائيليّة على غزّة، ونتطرّق إلى مكامن ضعف الحراك السياسي الفلسطيني خلال هذه الحرب.

في المقابل، نتطرّق إلى سياسة إسرائيل في ملاحقة ومحاصرة المقولة السياسيّة ومحاولات الإسكات والاعتقالات التي يواجهها فلسطينيو الداخل في أعقاب الحرب، ونقارنها مع سياسات الحكم العسكري في العقدين الأول والثاني بعد النكبة، وتشكّل نموذجي المتملّق والمقاوِم.

كما نتطرّق إلى الهامش الديمقراطي الذي تحرّك من خلاله فلسطينيو الداخل تحت مظلّة المواطنة لسنوات، وعن تلاشي هذا الهامش في هذه الحرب تحت وطأة التشديدات الأمنيّة التي تفرضها المؤسّسة الإسرائيليّة، في مقابل ممكنات وأدوات العمل فلسطينيًّا في هذه الظروف.