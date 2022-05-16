بودكاست "عــــــ٤٨ــــرب" || هبة الكرامة... ماذا بعد؟

يستضيف بودكاست "عــــ٤٨ــــرب" رئيس تحرير موقع "عرب ٤٨" رامي منصور، والكاتب والباحث علي حبيب الله، في حوار موسّع حول هبة الكرامة وما بعدها بمناسبة مرور عام على الهبة.

تناولنا في الجزء الأول المحور الزمني للأحداث من لحظة بدايتها حتى ذروتها وخفوتها.

وتطرقنا في الحوار الموسّع إلى التأثير والأثر السياسي للهبة من حيث تحديد وإعادة بلورة النسيج المجتمعي الفلسطيني، فقد اندلعت هبة الكرامة بينما الأحزاب التي تمثل الأقلية العربية في الداخل تشهد تراجعًا. وعوضًا عن المراكمة على أحداث الهبة، انغمست هذه الأحزاب في خطاب التأثير في البرلمان الإسرائيلي، وذلك مقارنة مع دورها في انتفاضة القدس والأقصى.

وختمنا الحلقة بالحديث عن تقطّب الخطاب السياسي في الداخل، وغياب المؤسسة الوطنية لحماية المجتمع واستقطاب الأحداث.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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