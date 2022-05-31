بودكاست "عــــ٤٨ــــرب" || مسيرة الأعلام... السيادة الشكلية مع علي حبيب الله

نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست "عــــ٤٨ــــرب" الباحث والكاتب علي حبيب الله، للحديث عن "مسيرة الأعلام" في القدس.

بدأنا بمقدمة تاريخية حول "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، متى انطلقت أوّل مرّة، ومن يقف وراءها؟ وكيف تأسست، وما الغاية منها؟

وناقشنا مسألة الحسم السياسي الصهيوني في مدينة القدس المحتلّة، ومحاولات تصفية المؤسسات الفلسطينية في المدينة، ومنع نشاط وتأسيس أي تنظيم سياسي فلسطيني مستقلّ.

وتطرّقنا إلى البعد السياسي للأعلام، ومحاولات تهويد المدينة في ظل غياب مشروع عربي فلسطيني يمنع الهيمنة الإسرائيلية في المدينة.

وتحدّثنا حول مفهوم رفع العلم الفلسطيني، وحرب الاحتلال التي تصاعدت بعد هبة الكرامة – أيار/ مايو 2021، على وجود رموز فلسطينية في القدس والداخل عمومًا.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com