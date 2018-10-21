ذهب مئات الأوروبيين، لمدينة لايبتسيغ في شرقي ألمانيا، من أجل المشاركة في ماحكاة تمثيلية، للمعركة الشهيرة التي حصلت قبل أكثر من مائتي عام، التي خاضها الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابارت، ضد قوات مشتركة من بروسيا والنمسا وروسيا والسويد.

وشارك هؤلاء الأشخاص بإعادة تمثيل المعركة التي انتهت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر من 1813، بعد ثلاثة أيام من بدئها، بسبب ولعهم بالتاريخ، وربما لإعادة الاحتفال بدحر نابليون.

وارتدى المشاركون المتحمسون الذين أتوا من أرجاء أوروبا أزياء تعود إلى تلك الحقبة وأطلقوا نيران بنادق ومدافع زائفة تجاه بعضهم بعضا تحت أنظار مشاهدين بالقرب من مدينة لايبتسيغ شرقي ألمانيا.

وتُعتبر هذه المعركة التي سُميت بـ"معركة الأمم"، أكبر معركة في تاريخ أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى، وكانت آخر مواجهة حاسمة بين الأوربيين واتحاد نهر الراين الذي أسسه نابليون، بعد أن هُزم الأخير بلايبتسيغ، ليتفكك اتحاده بعد مرور أقل من عام على الخسارة.