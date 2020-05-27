مؤلفة هاري بوتر تنشر على الإنترنت أحدث رواياتها مجانا

أتاحت الكاتبة، جيه كيه رولينغ، أمس الثلاثاء، أحدث مؤلفاتها رواية "ذي إيكابوغ" والتي قررت نشرها مجانا عبر الإنترنت.

الرواية سوف تكون متاحة مجانا للقراءة عبر الإنترنت لتسلية الأطفال والأسر العالقة في منازلها خلال جائحة كورونا.

وقالت مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر، أمس الثلاثاء إنها ألفت رواية خيالية لأطفالها، كانت ترويها لهم قبل النوم منذ ما يزيد على العقد.

تدور أحداث الرواية في أرض خيالية، وهي موجهة للأطفال من سن سبع إلى تسع سنوات "حول الحقيقة وإساءة استخدام السلطة"، ولا علاقة لها بكتب رولينغ الأخرى.

وقالت رولينغ إن مسودة القصة ظلت في غرفة بمنزلها، أثناء تركيزها على كتابة كتب للبالغين.

وأضافت أن أطفالها الذين صاروا مراهقين الآن "كانوا متحمسين بشكل واضح" عندما أشارت مؤخرا إلى أنها تعتزم استرجاع القصة ونشرها مجانا.

الفصلين الأول والثاني نشرا عبر الإنترنت أمس الثلاثاء، على أن تنشر أجزاء تالية يوميا حتى العاشر من تموز/ يوليو المقبل.

وسوف تنشر النسخة المطبوعة من الكتاب في وقت لاحق هذا العام، وقالت رولينغ إنها تتعهد بالتبرع بعائد مبيعات الكتاب لمشروعات مساعدة المتضررين من جائحة كورونا.