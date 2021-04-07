  2. ثقافة وفنون
  3. جديد المكتبة

"الرواية الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر".. جديد مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تاريخ النشر: 07/04/2021 - 17:02

"الرواية الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر".. جديد مؤسسة الدراسات الفلسطينية
جزء من غلاف الكتاب
عرب ٤٨

صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب "الرواية الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر" باللغة العربية حديثًا، وهو من تأليف بشير أبو منّة الذي صدر في الإنجليزية عام 2016، وترجمه للعربية مصعب حياتلي.

وجاء في الإعلان عن صدور الكتاب في بيان مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أن "الكتاب يتناول كيفية تأثير النكبة وما تبعها من تشرد وشتات في الرواية الفلسطينية، وكيف استجاب الروائيون الفلسطينيون لهذه الأزمة المهولة".

غلاف الكتاب

وصدرت هذه الدراسة، أول ما صدرت، باللغة الإنجليزية سنة 2016 وكانت الأولى من نوعها في تلك اللغة. وهي تهدف إلى رسم خريطة تطور الرواية الفلسطينية في المنفى وتحت الاحتلال، من سنة 1948 حتى أوسلو (عام 1993).

ويحدد بشير أبو منة، عبر دراسته مدّ الثورة الفلسطينية وجزرها، الروابط بين الجماليات والسياسة في الرواية الفلسطينية، والتي تجمع بين التحليل التاريخي والقراءة النصية لبعض أهم أدباء الرواية الفلسطينية – جبرا إبراهيم جبرا، وغسان كنفاني، وإميل حبيبي، وسحر خليفة – للكشف عن رواية فلسطينية تدعو إلى نظرة إنسانية، وإلى التضحية بالنفس، سبيلًا للخلاص الجماعي والمصلحة المشتركة وتحقيق الذات؛ فبعد المقاومة والآمال والفرص السياسية نرى التحلل الجماعي والفردي.

وتتطرق الدراسة إلى جان جينيه وإلياس خوري وأعمالهما الأدبية التي لا تضاهى، والمكرسة للثورة الفلسطينية. كما تسلط الضوء، عبر تحليلها الأدبي للرواية الفلسطينية وتطبيق نظريات، جورج لوكاتش، وتيودور أدورنو، وأدب ما بعد الاستعمار، على قضايا النضال والكفاح وتقرير المصير.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مؤسسة الدراسات الفلسطينية
#الرواية الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر
#كتاب
#بشير أبو منّة

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيطاليا ترفع نظام رقابتها عن الأفلام السينمائية
إيطاليا ترفع نظام رقابتها عن الأفلام السينمائية

2021-04-07

محمود محارب يكشف عمق التوغل الصهيونيّ بسورية في الثلاثينيات
محمود محارب يكشف عمق التوغل الصهيونيّ بسورية في الثلاثينيات

2021-04-06

فيلم "ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن" ينال أهم جوائز "ساغ"
فيلم "ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن" ينال أهم جوائز "ساغ"

2021-04-05

الأكثر قراءة

الخليل: قتَلها ودفنها والدها والعائلة تُبرر بِبيان وغضب بالشبكة

الخليل: قتَلها ودفنها والدها والعائلة تُبرر بِبيان وغضب بالشبكة

2021-04-06

"إسرائيل استهدفت السفينة الإيرانية بعد عبورها قناة السويس"

2021-04-06
قوانين لمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة أو الدولة

قوانين لمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة أو الدولة

2021-04-06
الأزمة في الأردن؛ هذا ما حدث

الأزمة في الأردن؛ هذا ما حدث

2021-04-06
الولادة المتعسرة للحكومة الإسرائيلية: سيناريوهان وعقبات كثيرة

الولادة المتعسرة للحكومة الإسرائيلية: سيناريوهان وعقبات كثيرة

2021-04-06