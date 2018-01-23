أمر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمنع بث أغاني وقصائد شاعر إسرائيلي معروف، بعد أن كتب قصيدة قارن فيها الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) والتي تحاكم حاليا في محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، بكل من جان دارك وآن فرانك.

وتخضع التميمي حاليا لمحاكمة عسكرية بعد أن ظهرت في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تضرب جنديين للاحتلال، في ساحة بيتها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة للمقاومة الشعبية الفلسطينية لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد الاحتلال. وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة. ووجهت النيابة الاحتلال العسكرية 12 تهمة للفتاة التميمي أوائل الشهر الجاري.

وأهدى الشاعر والكاتب الإسرائيلي اليساري، يونتان غيفن، قصيدة على صفحته على موقع "إنستغرام" إلى التميمي.

وكتب غيفن، أمس الإثنين، "ارتكبت فتاة جميلة تبلغ من العمر 17 عاما أمرا فظيعا، وعندما داهم جندي إسرائيلي فخور منزلها مرة أخرى، قامت بصفعه"، وتابع "وفي تلك الصفعة، كان هناك 50 عاما من الاحتلال والإذلال"؛ في إشارة إلى مرور 50 عامًا على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس.

وتابع غيفن "في اليوم الذي سيتم فيه رواية قصة هذا الصراع، ستكونين أنت عهد التميمي، حمراء الشعر مثل داوود الذي صفع جالوت، على نفس الصفحة مع جان دارك وهانا سينش وآن فرانك".

وهانا سينش كانت فتاة يهودية وأصبحت رمزا في قتال النازيين إبان الحرب العالمية الثانية، وآن فرانك فتاة يهودية قتلت خلال المحرقة.

وهاجم ليبرمان عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، غيفن، وهو من أبرز كتاب الأغاني الإسرائيليين - للأطفال والكبار.

وقال ليبرمان في منشوره إنه "أصدرت تعليمات إلى قائد إذاعة الجيش لوقف بث (أغنيات) أو إجراء مقابلات مع يوناتان غيفن في كل البث، وادعو وسائل الإعلام في إسرائيل بالقيام بذات الشيء".

وأضاف "دولة إسرائيل لن تمنح منبرا لشخص يقوم بمقارنة طفلة (فرانك) قتلت وقت المحرقة أو محاربة بطلة (سينش) قاتلت النظام النازي مع عهد التميمي الشقية التي هاجمت جنديا".

وتخضع إذاعة الجيش الإسرائيلي لقيادة رئيس أركان الجيش، وبالتالي وزير الأمن، لكن ليس في ما يتعلق بالمواد التي يتم بثها. وأشار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إلى أن ليبرمان "لا يملك سلطة قانونية للتدخل في محتويات بث الإذاعة".