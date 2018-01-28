9 أفلام تتنافس على جوائز الدورة 44 لـ"مهرجان جمعية الفيلم"

أطلقت جمعية الفيلم في مصر، مساء يوم السبت الدورة الرابعة والأربعين لمهرجانها السنوي والتي تضم تسعة أفلام انتقاها النقاد للمنافسة على جوائز الإخراج والتمثيل والمونتاج والموسيقى والديكور والملابس.

ومهرجان "جمعية الفيلم" الذي تأسس عام 1975 هو من أقدم وأبرز المهرجانات المحلية للسينما المصرية.

وقال مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس المهرجان، في الافتتاح بمركز الإبداع الفني في الأوبرا، إن الأفلام المشاركة "دخلت المهرجان نتيجة الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم لاختيار الأفضل من بين الأفلام التي تم عرضها العام الماضي".

وأضاف "هذه الأفلام اختيرت من بين 45 فيلما تم عرضها في دور العرض المصرية، وسواء فاز الفيلم بجائزة أم لا فنحن نمنح كل من هذه الأفلام شهادة تقدير باعتبارها أفضل أفلام السينما المصرية في 2017".

والأفلام المشاركة في الدورة الرابعة والأربعين هي "فوتوكوبي"، للمخرج تامر العشري و"أخضر يابس" للمخرج محمد حماد و"شيخ جاكسون" للمخرج عمرو سلامة و"الكنز" للمخرج شريف عرفة و"لخلية" للمخرج طارق العريان و"الأصليين" للمخرج مروان حامد و"علي معزة وإبراهيم" للمخرج شريف البنداري و"مولانا" للمخرج مجدي أحمد علي و"بشتري راجل" للمخرج محمد علي.

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الناقد علي أبو شادي وعضوية الممثلة بوسي والمخرجة إيناس الدغيدي، ومدير التصوير رمسيس مرزوق، ومهندس الصوت محسن التوني، والناقدة ماجدة موريس، وكاتب السيناريو إبراهيم الموجي، والمخرج هاني لاشين، والناقد نادر عدلي، والمخرج علاء محجوب، والمونتيرة رحمة منتصر.

كما يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام التسجيلية للمخرج شفيع شلبي منها "تراتيل طيبة" و"المعماري... حسن فتحي يعود إلى المستقبل" و"صانع الفرح" وغيرها.

واختارت جمعية الفيلم، التي تأسست في 1960، الممثل عزت العلايلي "ضيف شرف" الدورة الرابعة والأربعين للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى الثالث من شباط/ فبراير فيما يقام حفل توزيع الجوائز في العاشر من الشهر ذاته.