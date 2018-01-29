جوائز غرامي: هيلاري كلينتون تقرأ مقتطفات من كتاب "النار والغضب"

أعلنت أمس الأحد، نتائج جوائز غرامي الموسيقيّة، والتي تربع على عرشها المغني برونو مارس.

وكانت مفاجأة الحفل الذي أقيم الأحد، ظهور المرشحة الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون، حيث قرأت مقتطفات من الكتاب لمثير للجدل، "النار والغضب".

وتظهر كلينتون، ضمن سلسلة من المشاهد الهزلية المسجلة التي أجرى فيها مقدم الحفل جيمس كوردن، اختبارات أداء لعدد من المشاهير منهم جون ليجاند وشير وكاردي بي وسنوب دوج.

ويقرأ الجميع مقتطفات من كتاب مايكل وولف اللاذع الذي يتناول العام الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنصب وكأنهم يتنافسون على جائزة غرامي عن أفضل إلقاء.

وتقرأ كلينتون التي خسرت أمام ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 مقتطفا عن عادات ترامب الغذائية جاء فيه "من أسباب حب ترامب للأكل في مكدونالدز: لم يتوقع أحد أنه قادم والطعام سابق التجهيز ومأمون".

وأثنى كوردن على كلينتون بعد ذلك قائلا في سخرية "هنيئا لك جائزة غرامي".

وسارع أفراد في أسرة ترامب وأعضاء في إدارته بانتقاد المشهد.

وكتب دونالد ترامب، نجل الرئيس الأميركي، تغريدة على تويتر يقول "يبدو أن الظهور خلال حفل غرامي وقراءة مقتطف من كتاب ينشر أخبارا كاذبة فيه الكثير من العزاء على خسارة الرئاسة".

وأضاف في تغريدة أخرى "كلما ظهرت هيلاري على التلفزيون أدرك الشعب الأميركي كم هو رائع أن يكون دونالد ترامب في الرئاسة".

وفي تغريدة أخرى، قالت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والتي تشتهر بكتابة تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي عن حبها لموسيقى البوب إن ظهور كلينتون "أفسد حفل غرامي. يا له من عار".

ويصور الكتاب، الذي وصفه ترامب بأنه مليء بالأكاذيب، فوضى تعم البيت الأبيض ورئيسا لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة في 2016 ومساعدين يسخرون من قدراته.

ويستند الكتاب إلى مقابلات مكثفة مع ستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين لترامب سابقا ومساعدين آخرين.