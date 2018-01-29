رافي حبيبي في ندوة حول "الأدب العالمي" بمتحف محمود درويش

استضاف متحف محمود درويش في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، المفكر الهندي الدكتور رافي حبيبي، في ندوة حول "الأدب العالمي".

وتطرق حبيبي خلال الندوة إلى ارتباط مفهوم الأدب العالمي بالعولمة واتجاه فهم العالم حسب المعايير الغربية، مستعرضًا أثر اللغة في تعريف عالمية الأدب، وأثار حبيبي مجموعة من الأسئلة حول ما هو التحول الذي يجب أن يطرأ لنرى الأدب العالمي، صيني أو عربي أو غير ذلك، مشيرًا إلى تشابه المناهج المتبعة في الجامعات بأقسام اللغة الإنجليزية.

وأوضح أن الأدب العالمي هو انعكاس للعولمة التي تتحرك من الغرب إلى الشرق، وأن الهويات الأدبية على خلاف الهويات الإقصائية تتشكل عبر الاعتراف المتبادل بين المجتمعات، وأن إحدى مشاكل الاستعمار هي تراجع الموضوعية.

واقترح حبيبي خلال الندوة مجموعة من الاقتراحات منها تحديث أقسام اللغة الإنجليزية في الجامعات، وتعديل المناهج ليكون الأدب عالميًا بمفهوم الانفتاح على جميع الحضارات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفهم العالم وحركته، وكيفية فهم العالم كمجموعة من "الموضوعيات"، وكيفية إصدار أنطولوجيات تأخذ بعين الاعتبار تنوع المفاهيم العالمية، وتناول الأدب كمفهوم ديناميكي قابل للتغيير.

يذكر أن رافي حبيبي حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة أوكسفورد في بريطانيا بعنوان "الكتابات النثرية لتي إس أليوت وتراث الفلسفة الغربي". و صدر له "هيغل والإمبراطورية - نيويورك"، "النقد الأدبي من أفلاطون حتى اليوم"، "ظلال الإسلام"، "النقد الأدبي المعاصر والنظرية"، "أنطولوجيا شعر لغة الأردو في الترجمة"، "الفلسفة الغربية المبكرة لدى تي إس إليوت"، كما أنه أستاذ زائر في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة.