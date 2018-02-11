عكا تحتضن معرض رسومات "فن وأسرار في بحر الفنار"

احتضنت قاعة منتدى الفنار العكّي للأدب والثقافة، في عكا، الأول من أمس الجمعة، معرض رسومات تحت عنوان " فن وأسرار في بحر الفنار".

وشهد المعرض مشاركة مجموعة الأنامل الذهبية للفنون التشكيلية من الناصرة، التي تضمّ العديد من الفنّانين، كما ضم المعرض فنانين من عكا.

وافتُتح المعرض بأمسية حوَت عدة فقرات، حيث ألقت الفنانة غادة الصفدي الكلمة الافتتاحية، وأتت بعدها وصلة غنائيه للفنان العكاوي عبدو متى، وكلمة للأديب نظير شمالي، منظم الحفل، وكلمة للفنان جبر أبو حامد، وزوجته آمال أبو حامد.

وقدّم منظمو المعرض شهادات التقدير، لجميع الفنانين والفنانات المشتركين، وقد امتلأت القاعة بالحضور الذي لم يقتصر فقط على مدينتي عكا والناصرة، بل جاء الناس من ضواحيهما أيضا.