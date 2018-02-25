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بمهرجان برلين: "تتش مي نوت" يقتنص الدب الذهبي لأفضل فيلم

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 10:55

بمهرجان برلين: "تتش مي نوت" يقتنص الدب الذهبي لأفضل فيلم
أدينا بنتيللي الفائزة بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم (رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

حصد فيلم "تتش مي نوت" للمخرجة الرومانية أدينا بنتيللي، جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الثامن والستين، يوم أمس السبت.

وأوضحت بنتيللي أنها لم تكن تتوقع الفوز بهذه الجائزة لفيلمها الذي يمزج بين الحقيقة والخيال مع تناوله العديد من الشخصيات التي تسعى لإقامة علاقات حميمة وإن كانت تخشى منها في نفس الوقت، مبيّنة أن الفيلم يدعو المشاهدين إلى التعاطف واحتضان الآخر ودراسة أفكاره عن كل شيء من جديد، حيث قالت إن الفيلم يعكس الواقع للمشاهد.

وأضافت بنتيللي: "هذا هو السبب وراء أن كثيرين لا يشعرون بالارتياح لهذا الفيلم لكن في نفس الوقت نحن نتحدى المشاهد بالحوار وبالنظر إلى نفسه".

وحصل المخرج الأميركي ويس أندرسون، على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج عن فيلم الرسوم المتحركة "آيل أوف دوجز" الذي يحكي قصة مدينة يابانية تُرحل كلابها إلى مكب نفايات في إحدى الجزر خلال تفش لمرض إنفلونزا الكلاب.

وتسلم بيل موري الذي أدى بصوته دورا في الفيلم الجائزة في الحفل نيابة عن أندرسون، وقال مازحا وهو يرفع جائزة الدب الفضي: "لم أكن أتخيل قط أن أذهب للعمل ككلب وأعود كدب".

وحصل أنتوني باجون على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "لا بيير" أو"ذا براير" للمخرج سيدراك خان، وحصلت أنا بران على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "لا هيدراس" أو "ذا أيرس" للمخرج مارسيلو مارتينيسي.

وقال باجون في مؤتمر صحفي بعد تسلمه الجائزة: "دعيت كثيرا لاستلام الدب... من المهم جدا أن نعرض لمدمني المخدرات أن هناك طريقا للتخلص من إدمانهم. في هذا الفيلم الطريق هو الدير... الدين هو الذي يساعد هذا الشخص".

كما فاز فيلم "لا هيدراس" بجائزة ألفرد باور التي تمنح لفيلم يفتح آفاقا جديدة، وحصل مانويل ألكالا وألونسو رويزبالاسيوس على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "موسيو".

وحصل فيلم "تفاش" للمخرجة البولندية مالجورزاتا سزوموسكا على جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم.

ومنحت هذه الجوائز لجنة تحكيم مؤلفة من ستة أشخاص برئاسة المخرج الألماني توم تيكوير. وعُرض في المهرجان الذي بدأ في 15 فبراير شباط نحو 400 فيلم تنافس 19 منها على جائزة الدب الذهبي.

ويُعتبرُ مهرجان برلين السينمائي، أحد أقدم المهرجانات السينمائية وأكثرها سحرا في العالم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مهرجان برلين السينيمائي
#فيلم
#تتش مي نوت
#الدب الذهبي

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