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المغنّي إد شيران يتربع على عرش المبيعات العالمية بـ2017

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 17:01

المغنّي إد شيران يتربع على عرش المبيعات العالمية بـ2017
(أ. ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

تربّع المغني وكاتب الأغاني البريطاني، إد شيران، على عرش المبيعات العالمية للعام المنصرم، بفضل أغنيته "شيب أوف يو"، التي بيعت منها ملايين النسخ في 32 دولة في عام 2017.

واختار الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، المغني وكاتب الأغاني البريطاني، إد شيران كأفضل فنان في 2017 من حيث المبيعات بفضل ألبومه "ديفايد" وأغنيتيه "شيب أوف يو" و"بيرفكت".

وقال الاتحاد، أمس الإثنين، إن الألبوم "ديفايد"، الذي صدر في آذار 2017 بيعت منه ملايين النسخ في 36 دولة، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها فنان على لقبي أفضل ألبوم وأفضل أغنية من حيث المبيعات في عام واحد.

وذاع صيت شيران "27 عاما" في إنجلترا في عامي 2009 و2010 بعد أن نشر أعماله الموسيقية على الإنترنت.

وحصل مغني الراب الكندي دريك وألبومه "مور لايف" على المرتبة الثانية على قائمة أعلى المبيعات العالمية في 2017. وقال الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات إن الألبوم "ريبيوتيشن" لتيلور سويفت حل ثالثا برغم أنه لم يصدر إلا في تشرين الثاني 2017.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إد شيران
#أكثر المبيعات
#2017
#ديفايد

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