انطلاق معرض موسيقى فلسطين الدّوليّ في نيسان القادم

ينطلق في 11 نيسان القادم، معرضُ موسيقى فلسطين الدوليّ "PMX 2018" في مدينة رام الله، ليمتدّ حتّى الـ13 من نيسان.

ويجتمع موسيقيّون فلسطينيّون، وناشطون وشخصيّات بارزة في عالم صناعة الموسيقى البريطانيّة؛ لتنظيم معرض موسيقى فلسطين الدّولي الثّاني PMX، للسنة الثانيّة على التّوالي.

ويهدف المعرض وفقا لمُنظّميه؛ إلى تسليط الضّوء على أبرز الفنانين في المشهد الموسيقيّ الفلسطينيّ النابض بالحياة، من خلال تقديم عروض موسيقيّة حيّة في الفضاء المركزيّ للمهرجان في رام الله.

ويحتضن المعرض بحسب بيانٍ نشرهُ القائمون عليه "أهم الموسيقيّين الفلسطينيّين والشخصيات البارزة في مشهد صناعة الموسيقى العالميّة".

وأوضح القائمون على المعرض، أنه يهدف إلى "إدراك أعمق للمنطقة، ويهدف إلى زيادة الوعي بتراثها الثقافيّ الثريّ والمتنوّع، وذلك من أجل منح الفنانين الإمكانيّة لتأسيس ذواتهم في المشهد الموسيقيّ العالميّ"، وفي سبيل ذلك "يستهدف المعرض خلال أيامه الثلاثة، مسوّقين موسيقيّين وصحافيين، وشخصيات عامّة في مجال صناعة الموسيقى في فلسطين والعالم. بالإضافة إلى كون الحدث بمثابة مهرجان كامل، سوف تنظّم على هامشه جولات صغيرة مع المشاركين في رام الله، وبيت لحم، الخليل، والقدس، ومخيمات اللاجئين، وذلك لكي يحظوا بفرصة لقاء فنانين عن قرب والتعلّم من ظروفهم في فلسطين".

وبيّنوا أن المندوبين الدّوليّين القادمين من دول عدّة، سوف يقيمون ورشات عمل لفنانين محليّين، ومشاركة الجمهور في حلقات نقاش حيث تضم مجموعة المندوبين؛ منتجين، ووكلاء حجز عروض حيّة، ومنظمي مهرجان وغيرهم.

وأشارَ القائمون على المعرض إلى ان المعرض جاء بمبادرة من مؤسّس الشركة البريطانيّة للتسجيل الموسيقيّ Cooking Vinyl، مارتن غولدشميت، ومحمود جريري من فرقة الراب الفلسطينيّة "دام"، والموسيقي عبد حتحوت، والكاتب رامي يونس، موضحين أن المعرض يجسّد "مبادرة تأخذ قضية النقص بالتمثيل الفلسطينيّ في المشهد الموسيقيّ العالميّ، جزءًا أساسيًا من نشاطه الثقافيّ والموسيقيّ".

ويُشاركُ في معرض موسيقى فلسطين الدوليّ لهذا العام، عدد من الفنّانين ومنهم؛ فرقة تريو جبران، وتامر نفّار، وجوان صفدي وآخرون.