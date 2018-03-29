المغرب: كاظم الساهر يتقدم نجوم افتتاح مهرجان موازين

يُحيي العراقي كاظم الساهر والهولندي مارتن جاريكس، أولى سهرات مهرجان "موازين إيقاعات العالم" بالمغرب في دورته السابعة عشرة التي تنطلق في حزيران القادم.

وكشفت إدارة المهرجان في بيان لها، اليوم الخميس؛ عن برنامج اليوم الأول للمهرجان في 22 حزيران والذي يضم سبع حفلات تُقام بالتزامن على خمس مسارح.

ويُقدّم الساهر حفلهُ ضمن برنامج الموسيقى الشرقية بالمهرجان في فضاء النهضة، بينما يُقدّم جاريكس حفلهُ ضمن برنامج الموسيقى الدولية على منصة السويسي.

وفي المساء ذاته يُقدّم عازف الجيتار الغاني إيبو تيلور حفله على مسرح أبو رقراق ضمن برنامج الموسيقى الأفريقية، فيما يقف عازف الكمان اللبناني من أصل أرميني آرا ماليكيان على مسرح محمد الخامس ضمن برنامج "الاكتشافات".

ويشمل "البرنامج المغربي" ثلاث حفلات في الافتتاح على منصة سلا القريبة من الرباط يتشارك فيها المغنين كرافاطا وإيهاب أمير وأمين تمري وأمينوكس.

ومهرجان موازين الذي تأسس في 2001 وتنظمه جمعية مغرب الثقافات هو أبرز حدث فني في المغرب ويجذب إليه كل عام مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى والغناء بالعالم.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق عن انضمام المطربة اللبنانية ماجدة الرومي والموسيقي الأميركي برونو مارس، إلى برنامج هذا العام الذي يمتد من 22 إلى 30 يونيو حزيران.