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"إنكريدبلز 2" يتصدّر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 11:50

"إنكريدبلز 2" يتصدّر إيرادات السينما في أميركا الشمالية
طاقم عمل فيلم "إنكريدبلز 2" في لوس أنجليس (رويترز)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تصدَّر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "إنكريدبلز 2" إيرادات السينما في أميركا الشمالية، خلال الأسبوع الجاري مُحقِّقا 180 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "أوشنز 8" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 19.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي وريانا ومن إخراج جاري روس.

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد "تاج" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 14.6 مليون دولار.
والفيلم بطولة إيد هيلمز، وجيريمي رينر، وجيك جونسون، وأنابيل واليس وآيلا فيشر، ومن إخراج جيف تومسك.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "سولو: ستار وورز ستوري" من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 9.1 مليون دولار، والفيلم بطولة ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإميليا كلارك ومن إخراج رون هاوارد.

وتراجع فيلم الحركة "ديدبول2" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغ 8.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة ريان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين وتيري كروز ومن إخراج ديفيد ليتش.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#إنكريدبلز
#أميركا الشمالية
#إرادات السينما

من عرب 48

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