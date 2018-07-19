السيمفونية التاسعة لبيتهوفن لأول مرة في فلسطين

تستعد الكمنجاتي في صيف 2018، بأصواتٍ وموسيقيينَ من فلسطين والعالم؛ أن تضيئ مدينة القدس، في مهرجان الجوقات وتحت اسم " للقدس نغني" والذي يبدأ من 26 تموز وينتهي في 1 آب في مدينة القدس في أول عروض جولة أوركسترا رام الله، والتي ستقدم لأول مرة في فلسطين السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، ثم تستمر عروض الأوركسترا لغاية 5 آب في بيت لحم ونابلس ورام الله.

ويتضمن مهرجان " للقدس نغني" عروضًا غنائيةً لجوقات غنائية تستضيفهم جمعية الكمنجاتي من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا، للغناء والأداء في مدينة القدس ليرافقهم أيضا موسيقيون فلسطينيون من أعمار مختلفة يشاركونهم في العزف والغناء.

أوركسترا رام الله والتي ستُقدِّم جولة العروض الموسيقية ابتداءا من 1 وحتى 5 آب، تأسست في عام 2008 ضمن مشروع عزف سيمفونات بيتهوفن التسعة، الذي أخذته جمعية الكمنجاتي على عاتقها، وفي هذا العام ستقدم السيمفونية التاسعة لأول مرة في فلسطين، بمشاركة طلاب فلسطينيين متقدمين في العزف يعزفون جنبا إلى جنب مع موسيقيين محترفين من العالم.