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إسرائيل تُحاول استغلال الفنّانة دلال أبو آمنة لترويج التطبيع

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 23:02

إسرائيل تُحاول استغلال الفنّانة دلال أبو آمنة لترويج التطبيع
(تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استغل الحساب الرّسمي لإسرائيل، المُروِّج للتطبيع، اليوم الأربعاء، مشاركةَ الفنانة النصراوية، دلال أبو آمنة في حفلٍ بدار الأوبرا المصرية، قائلا إنها فنانة "إسرائيلية ومشهورة في إسرائيل".

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" تغريدةً جاء فيها: "تُحيي المطربة العربية الإسرائيلية دلال أبو آمنة حفلا غدا الخميس في دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة".

واعتبرت التغريدة هذه المشاركة "تعاونا ثقافيا بين مصر وإسرائيل"! إذ جاء فيها: "أبو آمنة فنانة موهوبة وشهيرة في إسرائيل ومحبوبة في الأوساط العربية واليهودية، وتتميز بقدرتها على غناء أغاني أم كلثوم. نأمل أن نرى المزيد من التعاون الثقافي مستقبلا".

وردّت أبو آمنة على ما أوردته الصفحة، مؤكّدةً بأنها "فلسطينية عربية"، إذ كتبت في حساباتها بمواقع التواصل: "جئنا إلى القاهرة ، فلسطينيون صامدون، على أرضنا نحمل الهم الفلسطيني ونرفع الصوت الفلسطيني عاليا. هذه هويتنا وهذه قضيتنا التي لن نتخلى عنها، شاء من شاء وأبى من أبى!".

 


#دلال أبو آمنة
#التطبيع
#مصر
#إسرائيل
#دار الأوبرا المصرية

من عرب 48

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