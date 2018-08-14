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غزة: عرض فيلم يجسد انتهاكات الاحتلال على أنقاض مركز المسحال

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 23:37

غزة: عرض فيلم يجسد انتهاكات الاحتلال على أنقاض مركز المسحال
( أ ب أ)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

عُرض مساء اليوم الثلاثاء، فيلم "العين الثالثة" الوثائقي الذي يجسد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين في قطاع غزة المحصار، على أنقاض مؤسسة سعيد المسحال الثقافية غرب مدينة غزة، أحد أهم المساحات الثقافية التي دمرها طيران الاحتلال لرمزيتها الخميس الماضي، بفعل انتقامي.

واختارت مؤسسة بيت الصحافة الفلسطيني عرض الفيلم الذي أنتجته بالتعاون مع شركة "كونتينيو فيلم للإنتاج الإعلامي"، في هذا المكان بالتحديد لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال المتكررة.

وقال مدير مؤسسة بيت الصحافة، بلال جاد الله، تعليقًا على عرض الفليم إنه "يسلط الضوء على انتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين". 

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قفزت شقيقتي سيرين، ابنة الـ18 عاما، من مكانها وهي تبكي قائلةً: "شاركت في مسرح المسحال أكثر من مرّة، في التدرّب على الدبكة وتقديمها. مجرمون! ما هو ذنب المسرح والمركز الذي نمارس فيه نشاطاتنا الفنية؟".
 

وأضاف: "عرضنا الفيلم على أرض المركز الثقافي الذي دمره الاحتلال لنسلط الضوء على جرائمه بحق المؤسسات الثقافية والإعلامية". 

وناشد جاد الله، المجتمع الدولي، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارستها العنجهية بحق الإعلام والثقافة الفلسطينية . 

وكانت قد أطلق طيران الاحتلال الحربي، يوم الخميس الماضي، ة 10 صواريخ على الأقل، على مبنى مؤسسة  سعيد المسحال للثقافة والفنون.

وضمت المؤسسة الثقافية المدمرة، بين جدرانها مقار العديد من المجموعات الثقافية، مثل "مقر فرقة العنقاء"، وغيرها. 

وقالت لجنة دعم الصحفيين، في بداية آب أغسطس الحالي إنها رصدت نحو 90 انتهاكا قامت به قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تموز/يوليو المنصرم. 




 


#مركز المسحال الثقافي
#الاحتلال
#غزة المحاصرة
#العين الثالثة
#فيلم وثائقي

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