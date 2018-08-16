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رحيل "ملكة موسيقى السول" أريثا فرانكلين

تاريخ النشر: 16/08/2018 - 19:54

رحيل "ملكة موسيقى السول" أريثا فرانكلين
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

غيّب الموت، اليوم الخميس، ”ملكة موسيقى السول“، المغنية أريثا فرانكلين، عن عمر بلغ 76 عاما، بحسب ما قالت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال متحدث باسم المغنية، إن فرانكلين، التي فازت بجائزة جرامي 18 مرة وحقق كثير من ألبوماتها مبيعات قياسية، توفيت في منزلها في ديترويت.

وتربعت فرانكلين على عرش موسيقى السول لفترة طويلة، وشدَت بأغانٍ شهيرة مثل ”رسبكت“ و“تشين أوف فولز".

(أ ب)

وكان مصدر قريب من فرانكلين، قد اكد قبل أيام أنها "في حالة صحية حرجة".

وألغت فرانكلين، حفلات موسيقية رُتبت في وقت سابق هذا العام، بسبب مشكلات صحية، ونصحها الأطباء بالراحة لمدة شهرين.

وكانت فرانكلين قد أشارت العام الماضي إلى أنها تعتزم اعتزال الجولات الغنائية بعد طرح ألبوم جديد لها.

 


#ملكة موسيقى السول
#المغنية أريثا فرانكلين

من عرب 48

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