مؤسسة المعمل تعلن تمديد معرض "القدس: واقع واحتمالات"

أصدرت مؤسسة "المعمل"، بيانا قالت فيه إنها تعتزم تمديد معرض "القدس: واقع الاحتمالات" الذي تُقيمه في مدينة القدس المُحتلة، إلى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وأعلن "المعمل" في بيانه، أن هناك خطّة لعرض المعرض في مدينة رام الله لاحقا "لإتاحة الفرصة للجمهور الفلسطيني الأوسع الذي لا يتمكن من الوصول الى القدس لمشاهدته".

وأضاف البيان أن مدير "المعمل" وأحد قيّمي المعرض، جاك برسكيان، أشار إلى "أهمية تجاوز الحدود الفيزيائية المفروضة على المدينة والسعي للوصول إلى الجمهور الفلسطيني الذي حدت حركته ضمن الضفة الغربية والعمل على ربطه بالمدينة التي كانت ولا تزال مركزا ثقافيا هاما للفلسطينيين، وأنه من المهم أن يتم الحفاظ على تواصل بين ما يجري في المدينة وبين الأجيال الجديدة التي نشأت خارجها بالطرق الممكنة".

وأشار البيان إلى أن المعرض يُتيح "الفرصة للإطلاع على نتاج عمل القيميّن مع 23 فنانا وفنانة وباحثا وباحثة من فلسطين والخارج بحيث تقدم الأعمال الفنية المشاركة معلومات قيمة عن المدينة وتستكشف جوانب غير معهودة. وتتناول الأعمال معنى الزمن والمكان في مدينة القدس، وتاريخ المدينة وحاضرها والعزلة العسكرية المفروضة عليها والتحولات التي طرأت عليها على مدار القرن الماضي ويسلطون الضوء على قضايا ثقافية وسياسة مختلفة تمس المدينة".

ولفت البيان إلى أن برسكيان أكد أن "في هذه النسخة من المعرض يتم للمرة الأولى تناول واقع المدينة من خلال المعرض الذي يقام مرة كل عامين"، مضيفا أن ذلك "يأتي ضمن مسعى مؤسسة المعمل للتحول من مجرد عرض الفن في حيز المدينة، إلى التعرف على المدينة ذاتها من خلال الفن".

وافتُتح المعرض في ثلاثة مواقع في بلدة القدس القديمة ضمن فعاليات قلنديا الدولي وهي مبنى المدرسة اللوثرية بالقرب من كنيسة القيامة، ومؤسسة "المعمل" وغاليري "أناديل "الواقعين في باب الجديد.

ويشارك في المعرض من فلسطين: "جمانة إميل عبود ونور أبو عرفة وروان أبو رحمة وباسل عباس وإلياس ويوسف أنسطاس وجوني أندونيا وجريس نسطاس وبنجي بوياجيان وداود الغول ويزن خليلي وعيسى غريب ومجموعة استضافات فلسطين (ميرنا بامية وسوزان مطر)، وجاك برسكيان وعدنية شبلي ومهند يعقوبي".

ومن الدول الأخرى، يُشارك في المعرض كل من: "سيث انزيسكا (الولايات المتحدة)، نيسا آري (الولايات المتحدة)، جوزيف ملكيان (الولايات المتحدة/ لبنان)، بيتر ريدلينغر (ألمانيا)، صوفيا ستاماتوبولو-روبينز (الولايات المتحدة).