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روسيا تحذف مقاطع مثلية من فيلم عن إلتون جون

تاريخ النشر: 02/06/2019 - 16:05

روسيا تحذف مقاطع مثلية من فيلم عن إلتون جون
إلتون جون (رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز

 استنكر المغني البريطاني، إلتون جون، قيام روسيا بحذف مشاهد جنسية مثلية في الفيلم الغنائي الجديد "روكت مان"، المستوحى من حياته الشخصية.

وقد أصدر جون ومنتجو الفيلم، الذي يصور رحلة وصول المغني المثلي إلى عالم الشهرة، بيانا رسميا، يوم الجمعة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن الرقابة الروسية قررت حذف مشاهد جنسية بين مثليين، وأخرى لتعاطي المخدرات.

وقال جون وصناعو الفيلم في البيان "نرفض بأشد العبارات قرار الانقياد للقوانين المحلية، وقيام الرقابة بحذف مشاهد من ’روكت مان‘ لعرضه في السوق الروسية".

ونشرت صحيفة "موسكو تايمز" نقلا عن ناقد روسي شاهد الفيلم في عرضه العالمي الأول، في مهرجان كان السينمائي في 16 أيار/ مايو، قوله إن عدة مقاطع من الفيلم، مدتها خمس دقائق تقريبا إجمالا، اختفت في النسخة الروسية.

ويذكر أنه قد بدأ عرض الفيلم الأسبوع الماضي، في أنحاء العالم.

ويعتبر المعني جون (72 عاما) أحد أبرز المدافعين عن حقوق المثليين، وانتقد علانية في وقت سابق، قانونا يعود لعام 2013، يحظر نشر مواد "دعائية للمثلية" بين الشبان الروس.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#إلتون جون
#روسيا
#روكت مان
#مثلية
#حذف مشاهد

من عرب 48

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