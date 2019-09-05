  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

تظاهرة "قرطاج لفنون الراب" تغني الثورة والغربة والحرمان

تاريخ النشر: 05/09/2019 - 12:12

تظاهرة "قرطاج لفنون الراب" تغني الثورة والغربة والحرمان
(تويتر)
عرب ٤٨ / الأناضول

نقل مجموعة من مغني "الراب" مساء أمس، الأربعاء، آلاف الشباب إلى عوالم والظلم والغربة وروح الثورة على الواقع خلال حفل صاخب على مسرح قرطاج الأثري في العاصمة التونسية.

واجتمعت مجموعة من أشهر مطربي الراب في تونس بحفل فني مشترك في افتتاح النسخة الأولى من تظاهرة "قرطاج لفنون الراب".

التظاهرة تنظمها المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية لمدة يومين، الأربعاء والخميس، بالمسرح الأثري بقرطاج.

وجمعت السهرة الأولى كلا من "كافون" و"أرمستا" و"A.L.A" و"الكاسترو" و"GGA" و"DJ DARK".

وهذه أول تظاهرة رسمية تحتفي بفن الراب في تونس.

وحظي الحفل بمتابعة كبيرة من الأوساط الشبابية حيث غصت المدارج بالجمهور الذي جاء بالآلاف ليستمتع بهذا الفن.

وانطلق الحفل، الذي امتد على ثلاث ساعات بمقطع ديجي" DG DARK"، وانتهى بأغاني أرمستا التي ألهبت الجمهور الحاضر.

هذا الفن الذي عرف تطورا في الفترة الأخيرة، أصبح يسجل أرقاما قياسية في عدد المشاهدات العالية على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه المجموعة الفنية التي أحيت الحفل، اكتسبت شهرة قياسية في تونس بفضل كلماتهم الجريئة، التي تعري واقع الفقراء والمظلومين، والتي تحمل روح الغليان الاجتماعي.

بلغة بسيطة وإيقاعات صاخبة سيطرت أغاني فناني الراب على مشاعر وعقول الشباب الحاضرين الذين يحفظون الكلمات عن ظهر قلب.

فأغلب مطربي "الراب" نشأوا داخل الأحياء المهمشة والفقيرة وأغانيهم تحاكي الواقع مما جعل الجمهور يقبل عليها.

يذكر أن السهرة الثانية، ستجمع مجموعة من المغنّين وهم "كلاي بي بي جي" و"سامارا" و"سانفرا" و"رادي" و"ماستر سينا" و"PAZAMAN" و"DJ D".


 


#الراب
#قرطاج
#تونس
#تظاهرة

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أميركا: حضور النساء في صناعة السينما في ازدياد ملحوظ
أميركا: حضور النساء في صناعة السينما في ازدياد ملحوظ

2019-09-05

"فيلم لاب" تُعلن إتمام التجهيزات لـ"أيام فلسطين السينمائية"
"فيلم لاب" تُعلن إتمام التجهيزات لـ"أيام فلسطين السينمائية"

2019-09-04

إصدار رواية "عام الجليد" للفلسطيني السوري رائد وحش
إصدار رواية "عام الجليد" للفلسطيني السوري رائد وحش

2019-09-03

الأكثر قراءة

وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل مرسي

وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل مرسي

2019-09-04
قنبلة بزنة 13 طنا وطائرات تجسس لضرب إيران

قنبلة بزنة 13 طنا وطائرات تجسس لضرب إيران

2019-09-04
إسراء غريب: الصّحة تفنّد رواية عائلتها والشارع يطالب بالحقيقة

إسراء غريب: الصّحة تفنّد رواية عائلتها والشارع يطالب بالحقيقة

2019-09-04
نتنياهو يقتحم الحرم الإبراهيمي

نتنياهو يقتحم الحرم الإبراهيمي

2019-09-04
عملية أفيفيم:

عملية أفيفيم: "الحروب الجديدة تستهدف الوعي"

2019-09-04