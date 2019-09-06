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نيكي ميناج تعلن اعتزالها

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 09:36

نيكي ميناج تعلن اعتزالها
(تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

بشكل مفاجئ، أعلنت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج، أمس الخميس عبر حسابها في تويتر نيّتها اعتزال الغناء من "أجل تكوين أسرة".

ووجهت ميناج (36 عاما) رسالتها إلى متابعيها، البالغ عددهم 20 مليونا، عبر موقع تويتر رغم أنها لم يسبق أن قالت إنها حامل أو متزوجة.

وكتبت في تغريدة "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".

كانت ميناج قالت في شهر حزيران/ يونيو إنهم تعتزم الزواج من صديقها، كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس آب غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي، لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.

وسطع نجم المغنية قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها "الجمعة الوردية" (بينك فرايداي) وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين وبشعرها المستعار الملون.

وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأميركيات القلائل، بست جوائز موسيقية أميركية، قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في "أمريكان أيدول" وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم لعام 2016.

 


#نيكي ميناج
#تكوين أسرى
#اعتزال
#راب
#أميركا

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