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الكويت تفتتح معرض الكتاب الدولي بدورته الـ44

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 08:25

الكويت تفتتح معرض الكتاب الدولي بدورته الـ44
من معرض الكتاب الكويتي(تويتر)
عرب ٤٨/ ووكالات

أطلقت الكويت معرض الكتاب الدولي للدورة الـ44، بمشاركة نحو 500 دار نشر من ثلاثين دولة عربيّة وأجنبيّة، وتستمر فعاليات هذا المعرض حتى الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر، نهاية الشهر الجاري.

وفي هذا الحدث تم اختيار المملكة المتحدة لتكون ضيف الشّرف لمعرض الكتاب احتفالًا بمرور 120 عامًا على علاقة البلدين، ويضم المعرض قرابة النصف مليون عنوان، ومن ضمنها نحو 18 ألف عنوان جديد، أُصدر هذا العام 2019، كما تشارك فيه للمرة الأولى 33 دار نشر عربيّة.

ويصاحب المعرض نشاط ثقافي، إذ يحتضن المقهى الثقافي فعاليات مختلفة تناقش المستجدات على الساحتين العربية والعالمية في مختلف المجالات، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة عدة فعاليات، من بينها ندوة للروائي السوداني أمير تاج السر، تحت عنوان "سيرة المكان في تجربتي"، وكذلك محاضرة بعنوان "الملكية الفكرية وأثرها في تطوير صناعة النشر".

(تويتر)

ركن الأطفال
وخصصت إدارة المعرض صالة لعرض العناوين الخاصة بالأطفال، بمشاركة العديد من دور النشر المتخصصة، إضافة إلى وجود جناح لثقافة الطفل يتبع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، كما تضمن البرنامج الثقافي إقامة ندوة حول أدب الطفل يشارك فيها أدباء متخصصون من كل من تونس والمغرب والكويت.

ووصف الأستاذ بكلية اللغة والآداب بجامعة الكويت زكريا الكندري حضور المعرض في دورته الحالية بالكبير جدًا، لا سيما من فئة الشباب، وهو أمر يبعث على التفاؤل، لكنه يفرض تحديًا كبيرًا يتعلق باختيار العنوان الجيد الذي يضيف شيئا لمن يشتريه.

واعتبر سليمان العبد الجادر، أحد زوار المعرض، أن الحكم على الدورة الحالية سابق لأوانه، معربًا عن أمله ألّا تشهد الدورة الحالية تكرارًا لبعض المشاكل التي شهدتها المعارض السابقة.

ويعد معرض الكويت الدولي للكتاب ثاني أقدم المعارض العربية، إذ يعود تاريخ أولى دوراته إلى الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 1975.


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